Difesa 'in avanti', pressione e riaggressione feroce: il Napoli è una macchina da guerra

Troppo Napoli per il Bologna. La squadra di Spalletti torna subito alla vittoria dopo il pari contro la Roma, schiacciando i rossoblù praticamente per tutta la partita e riacciuffando così il Milan in testa alla classifica. Finisce 3-0 al Maradona, ma la partita viene incanalata già nel primo tempo grazie ad un grandissimo gol di Fabian Ruiz da fuori area e poi ad un rigore di Insigne per fallo di mano di Medel - ravvisato dal VAR - nel tentativo di anticipare Osimhen. Il nigeriano poi nella ripresa, dopo un'ora di gioco, se ne procura un altro, toccato leggermente dopo aver preso tempo e posizione all'avversario, per coronare la serata perfetta per il capitano dal dischetto e risparmiare energie in vista del derby.

Difendere 'in avanti' dominando il campo

Il Napoli confeziona un'altra prova perfetta, tenendo il Bologna nella sua metà campo per quasi tutta la partita e non subendo occasioni. I rossoblù iniziano anche bene, provando a tenere il baricentro alto ma una ripartenza a campo aperto due contro uno con Osimhen-Insigne è il segnale di dover attenuare la spinta. Nonostante un Bologna poi più attento e compatto, però, il Napoli domina la metà campo e con una riaggressione feroce non subisce mai le ripartenze preparate da Mihajlovic: anzi, prima un 4-2 e poi un 3-1 (in foto) in zona palla portano alla riconquista per il tiro di Fabian Ruiz che sblocca il match. Anche sul 3-0, poi, i difensori continuano ad difendere in avanti con i piedi nella metà campo offensiva, sempre aggressivi e concentrati per un 65% di possesso ed un tiro in porta subito.

Gestione delle forze

Una volta trovato il tris, che chiude abbondantemente una partita già in controllo, Luciano Spalletti tira subito fuori Lorenzo Insigne, risparmiandogli 25 minuti in vista del derby che il Napoli affronterà tra due giorni e mezzo (e con due giorni in meno della Salernitana, in campo martedì). Il finale è di pura gestione, a ritmi più bassi, ma nel finale vengono preservati anche Anguissa - peraltro pure ammonito - e Mario Rui, tra i migliori in campo, con Spalletti che concede qualche minuto a Ghoulam, in campo dopo sette mesi, tra gli applausi che possono dargli fiducia nel tentativo di rimettersi in sesto dopo anni sfortunati con infortuni di ogni tipo. 9a vittoria in 10 partite, 28 punti in classifica, 22 gol fatti e solo tre subiti dopo la quinta vittoria in 5 partite in casa: il Napoli dopo Roma riparte nel migliore dei modi.