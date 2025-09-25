Difesa tutta nuova a Milano: la scelta di Conte sul sostituto di Buongiorno

Difesa tutta nuova per il Napoli domenica a Milano contro il Milan complice l'infortunio di Buongiorno ma anche il prezioso rientro di Rrahmani. L'edizione odierna del Corriere dello Sport di oggi anticipa quelle che potrebbero essere le scelte di formazione di Conte: "Al posto di Buongiorno, dicevamo, è pressoché scontato il rilancio di Juan Jesus dal primo minuto, cioè l’uomo che ha giocato sistematicamente nei periodi delle sue assenze. Inizio di campionato compreso.

A San Siro, però, Conte potrà contare nuovamente su Rrahmani, fuori con Fiorentina, City e Pisa dopo il problema muscolare accusato con il Kosovo nel corso della prima sosta. A un’assenza importante, insomma, corrisponderà un rientro altrettanto importante. Per il resto, fermo restando il dubbio perenne tra Meret e Milinkovic-Savic, sono scontati anche i ritorni dal primo minuto di Anguissa e Lobotka a centrocampo".