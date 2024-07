Rileggi live Dimaro, day 1: primo allenamento del Napoli di Conte, seduta tecnica e partitelle

18.50 - Termina qui il primo allenamento a Dimaro, la squadra rientra negli spogliatoi tra gli applausi.

18.41 - Inizia una seduta di stretching.

18.39 - Terminano qui le partitelle, a vincere sono i verdi che festeggiano con la classica foto di gruppo.

18.28 - Riprendono le partitelle.

18.23 - S'interrompono le partitelle per un cooling break.

18.12 - Si formano 4 squadre: con la pettorina gialla, beige, verde acqua e blu. Iniziano due partitelle in contemporanea a campo ridotto 7 contro 7.

18.05 - Squadra radunata a centrocampo.

18.00 - Molto attivo nel spiegare gli esercizi tecnici il fratello di Antonio Conte, Gianluca.

17.50 - Vengono formate delle coppie: tre tocchi e aggiramento di una sagoma.

17.40 - Iniziano degli scatti da fondo campo fino alla trequarti e viceversa.

17.31 - La squadra inizia il riscaldamento con dei giri di campo.

17.30 - Gli azzurri si presentano in campo ricambiando l'applauso dei tifosi che affollano la tribuna centrale. Parte subito il coro "Antonio Conte" per dare il benvenuto al nuovo tecnico del Napoli che ricambia salutando sorridendo.

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella prima giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. Ci siamo, il ritiro di Dimaro è cominciato. La squadra è arrivata oggi a ora di pranzo nel quartier generale del Rosatti e ora c'è grande attesa per il primo allenamento in Val di Sole agli ordini di Antonio Conte. Una grande folla ha già popolato l'esterno del campo di Carciato, in attesa dell'apertura dei cancelli.