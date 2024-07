Rileggi live Dimaro, day 11: sessione mattutina, partitella a campo ridotto! Osimhen in campo, out 6 azzurri

Appuntamento alle ore 14.30 per l’ultima seduta di allenamento del Napoli a Dimaro-Folgarida. Restate collegati su Tuttonapoli per non perdervi tutti gli aggiornamenti dalla Val di Sole e seguire la diretta testuale.

10.36 - Termina qui la sessione mattutina.

10.33 - Escono dal campo via via tutti i giocatori.

10.30 - Termina l'esercitazione, ora la squadra è tutta in mezzo al campo per il consueto stretching.

10.28 - Prosegue la partitella a campo ridotto per allenare la costruzione, l'intensità e il pressing.

10.25 - Super azione dei blu sull'asse Mazzocchi-Spinazzola: cross dalla destra dell'ex Salernitana per l'esterno di Foligno che insacca a volo con il destro.

10.11 - Partitella 8 contro 8, Russo e Gaetano fungono da jolly. Gialli: Caprile/Turi, Jesus, Ostigard, Mezzoni, Zerbin, Mario Rui, Popovic, Ngonge, Osimhen. Blu: Contini, Rafa Marin, D'Avino, Natan, Mazzocchi, Spinazzola, Politano, Ambrosino, Cheddira.

10.00 - Victor Osimhen è regolarmente presente alla seduta mattutina dopo aver saltato l'amichevole di ieri contro il Mantova. Assente, invece, Jens Cajuste. Lavoro in palestra per lo svedese. Non stanno partecipando alla seduta anche Simeone, Lindstrom, Rrahmani, Iaccarino e Anguissa.

9.55 - Squadra in campo, vengono formati due gruppi per una partitella a campo ridotto.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nell’undicesima e ultima giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. Dopo la seconda amichevole di ieri, contro il Mantova, il Napoli di Antonio Conte torna ad allenarsi sul campo di Carciato. La squadra anche oggi svolgerà la doppia seduta: primo appuntamento stamattina a partire dalle 9.45.

9.45 - Seduta mattutina già iniziata, aperta a tifosi e stampa dalle ore 9.45.