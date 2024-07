Live Dimaro, day 11: ultima seduta pomeridiana, tra poco in diretta su TN

vedi letture

In primo piano

Oggi alle 13:55 In primo piano

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nell'undicesima e ultima giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. Dopo la sessione mattutina, il Napoli di Antonio Conte torna ad allenarsi sul campo di Carciato per l’ultima volta in questo ritiro in Val di Sole. L’inizio della seduta è fissato a partire dalle 14.30.