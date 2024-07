Rileggi live Dimaro, day 9: sessione pomeridiana, partitella. Ancora out Anguissa, assente anche Gaetano

Oggi alle 19:08

Appuntamento alle 21.00 per presentazione ufficiale della squadra in Piazza Madonna della Pace. Restate collegati su Tuttonapoli per tutti gli aggiornamenti da Dimaro e seguire la diretta testuale del prossimo evento.

19.00 - Termina qui la sessione pomeridiana.

18.59 - Si vede anche Anguissa, che passa sulla pista d'atletica per dirigersi in palestra. Il centrocampista mentre cammina con un uomo dello staff saluta i tifosi della tribuna.

18.57 - L'intero gruppo è riunito in cerchio a centrocampo per la fase finale di stretching.

18.55 - Termina qui la partitella. Vincono i gialli che festeggiano a centrocampo.

18.53 - Ancora in rete Ngonge, scatenato il belga.

18.50 - Botta al piede per Popovic, che esce medicato dallo staff sanitario. Non sembra essere nulla di grave per il giovane trequartista, al suo posto entra Ambrosino.

18.43 - Ancora in gol Ngonge con un bel tocco sotto.

18.40 - Si riprende. Palo di Simeone per i blu.

18.38 - Breve pausa.

18.36 - Popovic riporta in vantaggio i blu.

18.28 - In rete in rapida successione Ngonge per i blu e Rrahmani per i gialli.

18.16 - Come in mattinata ancora assente Zambo Anguissa. Oltre al camerunense non c'è nemmeno Gaetano.

18.15 - Se accede allo stadio, la squadra è in campo per una partitella a campo ridotto nella metà campo di sinistra blu contro gialli.

Squadra blu: Caprile; Mezzoni, Ostigard, Juan Jesus; Zerbin, Iaccarino, Popovic, Mario Rui; Ngonge, Simeone, Osimhen.

Squadra gialla: (3-4-2-1): Contini; Rafa Marin, Rrahmani, Natan; Mazzocchi, Russo, Cajuste, Spinazzola; Politano, Lindstrom; Cheddira.

18.00 - É cambiato il clima a Dimaro, pioggia insistente nel primo pomeriggio, attualmente il cielo è coperto ma non piove.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta pomeridiana nella nona giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. Dopo la sessione mattutina di stamani, il Napoli di Antonio Conte torna ad allenarsi sul campo di Carciato. La squadra oggi svolgerà la seduta mattutina, dalle 18.15 sarà a porte aperte.