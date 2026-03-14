Live Diretta Napoli-Lecce, pre-partita: Anguissa torna dal 1', Elmas passa trequartista

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17.10 - I portieri delle due squadre entrano in campo per il riscaldamento.

16.54 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Lecce, anticipo della 28esima giornata di Serie A. Gli azzurri arrivano alla sfida in un buon momento di forma, dopo due vittorie consecutive contro Verona e Torino. In entrambe le occasioni la squadra guidata da Conte si è imposta per 2-1, risultati che hanno permesso al Napoli di consolidare la propria posizione in classifica e guadagnare punti preziosi nella corsa a un posto nella prossima Champions League.

Torna tra i pali Meret, davanti a lui la difesa a tre è composta da Beukema e Olivera braccetti e Buongiorno centrale. A centrocampo rientra dal 1' Anguissa al fianco di Gilmour. Elmas ancora titolare, ma sulla trequarti insieme a Alisson Santos. A guidare l'attacco è Hojlund.

NAPOLI: (3-4-2-1): Meret; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Anguissa, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Højlund. Allenatore: Antonio Conte.

LECCE (4-3-3) Falcone; Danilo Veiga, Siebert, Thiago, Gallo; Ngom, Ramadani, Coulibaly; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore: Di Francesco

16.30 - Si placano i rovesci a Fuorigrotta, torna a splendere il sole.

15.30 - Varchi aperti a Fuorigrotta: in tifosi iniziano ad entrare al Maradona.

15.20 - Piove a Fuorigrotta. Inattesa pioggia prima dell'apertura dei cancelli.

Le ultime sul Napoli

Conte deve fare i conti con diverse assenze: out Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, Lobotka e Vergara. Nel 3-4-2-1, solito ballottaggio Milinkovic-Meret tra i pali; in difesa, con Juan Jesus alle prese con un affaticamento muscolare, terzetto inedito con Beukema, Buongiorno e Olivera. A centrocampo Anguissa si candida dal 1' accanto a Gilmour — se non dovesse essere al meglio, arretra Elmas con Giovane in campo dal via — mentre sugli esterni fiducia a Politano e Spinazzola. Sulla trequarti Elmas e Alisson Santos a supporto dell'unica punta Hojlund.

Le ultime sul Lecce

Anche il Lecce arriva alla gara con alcune assenze: indisponibili Camarda, Gaspar e Berisha, ma Di Francesco dovrebbe recuperare Gallo in extremis e confermare la struttura tattica delle ultime uscite. Il 4-2-3-1 salentino si affida a Falcone tra i pali, con la coppia Ramadani-Coulibaly in mediana e il ballottaggio Stulic-Cheddira come centravanti — con il serbo attualmente favorito — e Pierotti e Banda pronti a rifornirlo dalle fasce.

Si riaccendono le luci al Diego Armando Maradona oggi pomeriggio alle 18:00 per una sfida che porta con sé significati diversi ma ugualmente pesanti per entrambe le squadre. Il Napoli di Antonio Conte arriva all'appuntamento forte delle vittorie consecutive contro Verona e Torino, determinato a blindare il terzo posto e mettere in ghiaccio la qualificazione alla prossima Champions League. Il Lecce, reduce dalla vittoria preziosa sulla Cremonese, ha raggiunto quota 27 punti ma non può ancora stare tranquillo in classifica. In caso di successo azzurro con contemporaneo passo falso del Milan, il gap di quattro lunghezze sui rossoneri potrebbe ridursi sensibilmente: un orizzonte concreto, non un miraggio.

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