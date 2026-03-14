ADL tornerà a parlare dopo due anni: prima la Champions, poi i conti con 40 infortuni in stagione!

vedi letture

Aurelio De Laurentiis romperà il silenzio dopo due anni: il presidente del Napoli parlerà solo dopo la matematica qualificazione in Champions.

De Laurentiis rompe il silenzio: parlerà dopo la qualificazione matematica in Champions League

Aurelio De Laurentiis si prepara a uscire dal silenzio. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il presidente del Napoli — che non rilascia dichiarazioni pubbliche da circa due anni — tornerà a parlare non appena gli azzurri avranno conquistato la matematica certezza della qualificazione alla Champions League 2025-26. Un momento atteso da tifosi e addetti ai lavori, che segnerà anche l'avvio di una serie di valutazioni interne decisive per il futuro del club partenopeo.

40 infortuni in una stagione: De Laurentiis convoca tutti per fare chiarezza sul caso

Il numero fa impressione: 40 infortuni subiti dal Napoli in questa stagione, l'ultimo dei quali quello di Juan Jesus. Un dato che De Laurentiis definisce implicitamente inaccettabile e su cui intende fare piena luce. Secondo Tuttosport, il patron azzurro convocherà a fine stagione tutte le parti coinvolte nella gestione degli infortuni — staff medico, preparatori atletici e probabilmente la dirigenza — per un confronto diretto e senza sconti. Un atto dovuto nei confronti della squadra, dei tifosi e di un progetto tecnico che ha pagato un prezzo altissimo in termini di continuità.

Fine stagione decisiva per il Napoli: valutazioni, rinnovi e rivoluzione dopo la Champions

La qualificazione in Champions non sarà solo un traguardo sportivo, ma il via libera per una fase di analisi profonda all'interno del club. De Laurentiis, una volta raggiunta la certezza matematica, tornerà al centro della scena con tutta la sua autorità decisionale. Le valutazioni sugli infortuni — decisamente troppi, come sottolinea Tuttosport — potrebbero avere ricadute concrete sull'organigramma dello staff tecnico e medico. Un'estate di cambiamenti potrebbe attendere il Napoli, con il presidente pronto a mettere mano a tutto ciò che non ha funzionato in questa stagione.