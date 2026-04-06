Live Diretta Napoli-Milan 1-0 (Politano 78'): avanti gli azzurri!

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Il Napoli ospita il Milan al Maradona lunedì 6 aprile alle 20:45 per la 31ª giornata di Serie A: segui qui la cronaca diretta in tempo reale

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86' - Cross di Athekame, ci prova Gimenez, palla alta

84' - Fuori Juan Jesus e De Bruyne, dentro Elmas e Beukema

82' - Fuori Fofana e Tomori, dentro Loftus Cheek e Leao

79' - GOOOOOOOOOOOOOOOOOL! POLITANOOOOOOOOOOOOO! Fa tutto Alisson Santos! Il migliore in campo! Palla ad Olivera no look, cross morbido, allontana De Winter e. Politano di sinistro non sbaglia!

73' - Fuori Nkunku dentro Pulisic

73' - Anguissa tenta di rovesciare, para facile Maignan

72' - Calcio d'angolo per il Napoli

69' - Fuori Giovane, dentro Alisson

66' - 6' di possesso palla Milan nel tentativo di addormentare una già noiosa gara.

60' - Cresce d'intensità il Napoli. Intanto dentro Gimenez e Athekame, fuori Fullkrug e Saelemaekers

56' - Azione manovrata del Napoli che arriva al cross con Spinazzola, impatta Anguissa ma la palla termina out

54' - Altra occasione Napoli! Giovane lavora bene il pallone, allarga per Spinazzola che imbuca per De Bruyne, cross in area facile preda di Maignan

51' - Sinistro poderoso di Giovane che impegna Maignan! Corner per il Napoli

21.51 - Inizia la ripresa

21.34 - Finisce il primo tempo allo Stadio Maradona.

44' - Lobotka scodella in area, McTominay si coordina alla grande in rovesciata ma non riesce a dare forza al tiro.

43' - Rabiot pesca Fullkrug alle spalle della difesa: tiro al volo alto del tedesco. Viene comunque fischiato fuorigioco al termine dell'azione.

40' - Cross dalla destra di Saelemaekers: palla lenta su cui Milinkovic-Savic arriva agevolmente.

37' - GIOVANE! Olivera lancia in campo aperto il brasiliano che attacca benissimo la profondità, una volta entrato in area calcia forse con un attimo di ritardo e Pavlovic riesce a murargli il tiro.

35' - MILAN A UN PASSO DAL GOL! Fofana intercetta il retropassaggio di Spinazzola e lancia Nkunku verso la porta: il francese se la porta sul mancino e calcia forte, sfiorando la traversa.

33' - Ennesimo lancio difficile da addomesticare per Giovane. Il brasiliano comprensibilmente non riesce nel lavoro spalle alla porta come Hojlund.

29' - Gomitata di Pavlovic sul volto di Giovane: l'arbitro fischia il fallo ma non ammonisce il difensore rossonero.

27' - Ottima chiusura di Olivera che impedisce all'attaccante del Milan di ricevere in posizione pericolosa.

25' - Lobotka ribalta il campo e allarga per De Bruyne: il belga sbaglia il controllo decisivo in area di rigore.

22' - SPINAZZOLA! Il numero 37 azzurro riceve nel corridoio intermedio di sinistra, salta Fofana per entrare in area e calcia a giro col destro: palla a centimetri dall'incrocio dei pali.

19' - Spinazzola prova il dribbling su Saelemaekers: il belga non si fa saltare e mette in corner.

18' - Il Milan penetra nell'area di rigore azzurra: Pavlovic si ritrova a pochi passi ma non trova il momento per calciare.

17' - Ripartenza veloce del Napoli, Giovane sbaglia completamente la sponda vanificando la corsa di Spinazzola.

15' - Spunto di Gutierrez che punta Bartesaghi, va sul fondo e crossa col destro: sbagliata la misura del passaggio.

14' - CHE RISCHIO! Sulla punizione, Milinkovic-Savic esce del tutto a vuoto: Pavlovic di testa non trova la porta.

12' - Giocata incredibile di Modric che sguscia in mezzo a tre, salta Olivera e poi anche Buongiorno: quest'ultimo commette fallo al limite dell'area e viene ammonito.

11' - Prova il break Nkunku: perfetto Juan Jesus in chiusura.

10' - Brivido per Gutierrez che fa un passaggio rischioso in orizzontale: Buongiorno costretto a rifugiarsi in rimessa laterale.

9' - Spinazzola fa secco Saelemaekers e punta il fondo, puntuale però il raddoppio di Fofana che conquista anche rimessa dal fondo.

7' - Giovane sfiora il palo! Imbucata di De Bruyne per Giovane che in area controlla col destro e calcia di mancino: deviazione che mette la palla sul fondo. L'arbitro ferma poi tutto per presunto fuorigioco.

6' - Cross di Rabiot: sponda di Nkunku per il destro al volo di Fofana che viene controllato da Milinkovic-Savic. Primo tiro del match.

6' - Altro intervento irregolare del Napoli, stavolta di Gutierrez ai danni di Pavlovic in zona centrocampo.

5' - Modric batte la punizione a uscire: Lobotka di testa anticipa Nkunku.

4' - Anguissa entra in ritardo su Rabiot: calcio di punizione per il Milan all'altezza della trequarti azzurra.

2' - Ottima uscita di Gutierrez per Bartesaghi, lo spagnolo serve De Bruyne che non riesce a far partire il contropiede.

1' - Provano a connettersi De Bruyne e Gutierrez sull'out di destra: passaggio troppo lungo per lo spagnolo.

20.47 - PARTITI! Comincia la partita allo Stadio Diego Armando Maradona.

20.43 - Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. Mancano ormai pochi minuti al fischio d'inizio di Napoli-Milan.

20.30 - Il ds del Napoli Giovanni Manna è intervenuto a Dazn, di seguito un passaggio chiave sul caso Lukaku: "Romelu doveva andare in nazionale, ha avuto un piccolo versamento e con i suoi dottori e con i suoi fisioterapisti ha preferito non andare per allenarsi in Belgio. È rimasto lì ad allenarsi contrariamente alla nostra volontà. Nessuno gli avrebbe proibito di allenarsi con i suoi fisioterapisti anche perché è previsto dall'accordo collettivo. Noi avremmo voluto confrontarci e parlarne con lui a Napoli, non è avvenuto e non siamo contenti. Però il valore e l'integrità del gruppo vale più di tutto. Ora è superfluo parlare di questo. Romelu penso e spero che rientrerà tra una settimana, e poi vedremo il da farsi: sa che ci saranno delle conseguenze. Ma ora pensiamo ad altro, abbiamo giocatori importanti, oggi gioca Giovane e avanti così".

20.00 - Alessandro Buongiorno ha parlato a Dazn nel pre-partita: "Nazionale? Appena rientrati c'era molta tristezza, però sapevamo di doverci concentrare sulla partita di oggi che è fondamentale. Quindi abbiamo recuperato le energie e abbiamo preparato la partita tecnicamente e tatticamente con il mister. Out Hojlund e Lukaku? Sicuramente non sarà facile, dovremo vincere i tanti duelli, anche giocando la palla e quindi mantenendo il controllo del gioco per fargli male. Per noi è una partita importantissima e lo rimane, ci permetterebbe di arrivare al secondo posto e la affronteremo come tale".

19.45 - Hojlund dà forfait, non è neanche in panchina: come riportato dalla società azzurra, l'attaccante danese è stato colto da una sindrome influenzale che non gli permetterà di essere a disposizione

19.40 - Sono state diramate le formazioni ufficiali di Napoli-Milan. Conte sceglie Giovane per sostituire Hojlund colpito da un'influenza, neanche Politano è al meglio e gioca Gutierrez al suo posto; Milinkovic-Savic e Olivera hanno vinto i rispettivi ballottaggi. Allegri lascia fuori Leao e Pulisic che non sono al top della forma e si affida alla coppia Nkunku-Fullkrug.

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Gutierrez, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Giovane. Allenatore: Antonio Conte

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Nkunku, Fullkrug.

Allenatore: Massimiliano Allegri

19.35 - Il pullman con la squadra del Napoli è arrivato allo Stadio Diego Armando Maradona: calda accoglienza da parte dei tifosi all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta. Clicca qui per vedere il video.

18.00 - Colpo di scena alla vigilia di Napoli-Milan: Rasmus Hojlund non sarà della partita. L’attaccante danese è stato fermato da un virus intestinale e non è riuscito a recuperare per il match del Maradona. Per Antonio Conte si tratta di un’emergenza totale in attacco, considerando anche l’assenza di Lukaku. Al centro del reparto offensivo dovrebbe esserci Giovane, alla prima da titolare dopo l’arrivo dal Verona.

15.15 - Possibile stop improvviso in casa Napoli a poche ore dal big match contro il Milan. Rasmus Hojlund, secondo quanto riferito da Il Mattino, sarebbe in dubbio a causa di un problema fisico emerso nelle ultime ore, con Antonio Conte che spera ancora in un recupero in extremis. La situazione è delicata, soprattutto considerando l’assenza di Lukaku. In caso di forfait del danese, il tecnico sarebbe costretto a ridisegnare l’attacco, valutando soluzioni d’emergenza. “Una corsa contro il tempo”, scrive il quotidiano nella sua edizione online, "per avere a disposizione il centravanti", punto di riferimento offensivo della squadra. In alternativa, spazio a Giovane come prima punta o a un assetto diverso.

Come arriva il Napoli - Il Napoli è reduce da quattro vittorie consecutive e sogna una rimonta ai limiti dell'impossibile per la vetta del campionato. Eppure, il clima a Castel Volturno è stato scosso dalla rottura tra Romelu Lukaku e il club, dopo che l'attaccante belga non si è presentato agli allenamenti scegliendo arbitrariamente di proseguire il proprio percorso riabilitativo in Belgio. Una storia che Conte dovrà gestire senza che contamini la concentrazione del gruppo in una settimana decisiva.

Come arriva il Milan - Nel periodo in cui il Napoli collezionava quattro vittorie di fila, i rossoneri hanno portato a casa tre successi ma anche una sconfitta nell'ultima trasferta sul campo della Lazio. Allegri dovrebbe ritrovare Rafa Leao, alle prese con un fastidio all'adduttore, e avrà a disposizione anche Loftus-Cheek, tornato tra i convocati dopo il tremendo infortunio contro il Parma. Il Milan ha registrato solo tre sconfitte in questo campionato e solo due volte nell'era dei tre punti a vittoria è rimasto imbattuto in almeno 28 delle prime 31 gare di una singola stagione. Allegri, specialista degli scontri diretti, ha vinto sia le due sfide con l'Inter che quella dell'andata in campionato contro gli azzurri.

Le ultime sul Napoli - Antonio Conte rilancia i Fab Four dal primo minuto come ad inizio campionato, ma l'assetto rimane il 3-4-2-1. In porta solito duello Milinkovic-Meret, dovrebbe tornare Juan Jesus a guidare la retroguardia, ai suoi lati Buongiorno e uno tra Beukema e Olivera. In mediana salgono le quotazioni della coppia Anguissa-Lobotka, sulla corsia destra c'è Gutierrez favorito su Politano mentre a sinistra va verso la conferma Spinazzola. Senza Hojlund, fermato da un virus intestinale, tocca a Giovane in attacco; alle sue spalle pronta la qualità di De Bruyne e McTominay.

Le ultime sul Milan - Gabbia è in forte dubbio, mentre Leao è tornato in gruppo ma è da valutare quanti minuti avrà. Dunque, Massimiliano Allegri nel suo 3-5-2 conferma De Winter al centro della difesa, affiancato da Tomori e Pavlovic con Maignan in porta. In cabina di regia intoccabile Modric e insieme a lui le mezz'ali Rabiot e Fofana, invece sugli esterni tocca a Saelemaekers e Bartesaghi. In attacco Leao è recuperato, ma dovrebbe subentrare così come Pulisic: i favoriti sono Nkunku ed a sorpresa Fullkrug per avere un riferimento in area.

NAPOLI-MILAN SU RADIO TUTTONAPOLI

Vi ricordiamo che su Radio Tutto Napoli quest'oggi - anche a Pasquetta - saremo live dalle 15 alle 24per accompagnarvi e raccontarvi tutte le emozioni di Napoli-Milan, prima, durante con le reaction e dopo la gara con i nostri inviati ed opinionisti. Potete seguirci in video su Radiotuttonapoli.net ma vi consigliamo di scaricare gratuitamente le app per Iphone e Ipad o per i dispositivi Android) per seguirci ogni giorno e con tante funzioni extra. Oppure potete seguirci anche in auto col DAB Campania o le nuove Smart Tv Android ed LG.

Amici di Tutto Napoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Tutto Napoli.net! Napoli e Milan si sfidano nel lunedì di Pasquetta della 31ª giornata di Serie A. In classifica i rossoneri sono secondi con 63 punti, tallonati dagli azzurri terzi a quota 62, mentre l'Inter guida la corsa scudetto ed ha allungato con la vittoria sull'Inter.