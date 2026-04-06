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Il pullman del Napoli è arrivato al Maradona: calda accoglienza dei tifosi

Il pullman del Napoli è arrivato al Maradona: calda accoglienza dei tifosi
Oggi alle 19:35Dai social
di Davide Baratto

Il pullman con la squadra del Napoli è arrivato allo Stadio Diego Armando Maradona: calda accoglienza da parte dei tifosi all'esterno dell'impianto di Fuorigrotta. I ragazzi di Antonio Conte scenderanno in campo fra poco più di un'ora per sfidare il Milan di Massimiliano Allegri, match in cui c'è in palio il secondo posto in classifica.

Di seguito il video.