Manna a Dazn: "Giovane se l'è meritata! Puntiamo al 2° posto ma oggi è tosta"

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Il direttore sportivo del Napoli premia Giovane: "serio, umile, lavora, è professionale". Il punto su Hojliund e sugli infortunati

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN prima del big match contro il Milan. Di seguito le sue dichiarazioni: "È una partita importante, veniamo da un momento positivo e vogliamo dare continuità, soprattutto davanti ai nostri tifosi. Vogliamo consolidare la nostra posizione in classifica: siamo due squadre vicine e ben allenate e strutturate. Sarà una partita lunga. È tosta".

Indisponibili Hojlund e Lukaku, gioca Giovane:

"Giovane l'abbiamo preso a gennaio perché ci serviva un attaccante, un giocatore offensivo. È stato utilizzato in un ruolo che non è propriamente il suo ma che può ricoprire. Oggi ha un'occasione importante: il ragazzo è serio, umile, lavora, è professionale... di solito quando si lavora bene e si è così il lavoro paga sempre. Se l'è guadagnata, il mister non ha avuto nessun dubbio e penso che oggi ci darà una mano".

Caso Lukaku, qual è la situazione e quando tornerà a Napoli?

"Romelu doveva andare in nazionale, ha avuto un piccolo versamento e con i suoi dottori e con i suoi fisioterapisti ha preferito non andare per allenarsi in Belgio. È rimasto lì ad allenarsi contrariamente alla nostra volontà. Nessuno gli avrebbe proibito di allenarsi con i suoi fisioterapisti anche perché è previsto dall'accordo collettivo. Noi avremmo voluto confrontarci e parlarne con lui a Napoli, non è avvenuto e non siamo contenti. Però il valore e l'integrità del gruppo vale più di tutto. Ora è superfluo parlare di questo. Romelu penso e spero che rientrerà tra una settimana, e poi vedremo il da farsi: sa che ci saranno delle conseguenze. Ma ora pensiamo ad altro, abbiamo giocatori importanti, oggi gioca Giovane e avanti così".

Sono rientrati tanti giocatori:

"La squadra era stata allungata per questo motivo. Ci conforta il lavoro che abbiamo fatto in campo e questo è fondamentale, altrimenti ora non saremmo qui a lottare con il Milan e per il nostro obiettivo primario, la Champions League. Abbiamo avuto tante defezioni ma ci siamo sempre adattati e abbiamo combattuto contro questa situazione. Vogliamo regalare una bella partita ai nostri tifosi".