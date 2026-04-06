Conte a Dazn: "Scudetto? Vedendo l'Inter, è dura! Confermiamo il 2° posto e restiamo lì!"

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Il mister del Napoli Antonio Conte ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo il successo casalingo per 1-0 contro il Milan nel match valido per la 31^ giornata di Serie A.

Cosa lascia questa vittoria? "Lascia tanto entusiasmo e tanta fiducia, non bisogna dimenticare che se siamo al secondo posto bisogna dire grazie ai ragazzi che hanno sopperito a tutte le assenze di quest'anno. La cosa straordinaria questa squadra l'ha fatta nel momento delle tante assenze, un'altra squadra sarebbe naufragata. Tutti quelli che c'erano sono stati protagonisti, oggi noi stiamo continuando quel percorso e recuperando giocatori hai la possibilità di avere più scelta e fare delle rotazioni. Oggi scherzavo con Politano, l'avevo prevista l'entrata sua quando il Milan sarebbe stato più stanco. Tutti si mettono a disposizione, sono molto contento per Matteo che ha fatto gol. Ora ci sono 7 partite, abbiamo fatto un passo importante per il nostro obiettivo che è la Champions. se lo è del Milan e della Juve, non capisco perché non debba esserlo del Napoli. Dobbiamo stare lì, sapendo che l'Inter sta meritando di essere prima in classifica e noi siamo lì e dobbiamo pensare a noi".

Realmente quanto ci crede? "In un momento di gioia, perché siamo tornati al secondo posto, ci tengo a ringraziare chi ha risposto presente in un momento tragico dove poteva finire male. Oggi stiamo recuperando un po' tutti. Non è questione di crederci: dobbiamo essere molto realisti e sapere che noi non dobbiamo sbagliare mai e sperare che davanti sbaglino e non una volta. Vedendo quello che sta facendo l'Inter, la vedo dura. Dobbiamo avere l'orgoglio di mantenere il piede sull'acceleratore e difendere lo scudetto fino alla fine. Abbiamo vinto una Supercoppa e siamo secondi: dobbiamo continuare così, sapendo che la Champions deve ancora essere conquistata e che è importante visti i benefici che porta".