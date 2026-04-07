Politano a Dazn: "Sapevo di segnare! Con Spinazzola 15 anni d'amicizia. Su Lukaku..."

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L'esterno del Napoli ai microfoni di DAZN analizza il successo contro il Milan: l'amicizia con Spinazzola, l'esultanza, il rapporto con Lukaku

Matteo Politano, esterno del Napoli, è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo la vittoria per 1-0 contro il Milan, decisa proprio dal suo gol. Di seguito le sue dichiarazioni.

Cosa c'è in questi abbracci con Spinazzola e in queste giornate?

"C'è l'amicizia di 15 anni e passa. Siamo cresciuti insieme e stiamo condividendo qualcosa di importante. Era importante vincere e andiamo avanti".

Ci credevi?

"Ero tranquillo, sapevo che avrei fatto gol".

L'esultanza?

"Oggi era il compleanno di uno dei miei migliori amici, la dedica va a lui oltre che a mia moglie".

Lukaku?

"Non c'è nessun problema, con noi si è comportato bene. Sta a lui e alla società decidere".