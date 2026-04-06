ADL applaude il Napoli: "Che partita! Bravi Santos, Giovane e Conte coi cambi"
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Il presidente del Napoli applaude la prestazione del Napoli di Conte contro il Milan: i complimenti a Politano, agli acquisti invernali e a tutta la squadra
Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha pubblicato un tweet sul suo profilo X per congratularsi della vittoria degli azzurri di Antonio Conte contro il Milan. Queste le sue parole: "Da Los Angeles ho visto una bellissima partita. Bravissimo Conte con i cambi. Contento per Politano. Bella prestazione di Giovane, Alisson e tutta la squadra. Forza Napoli Sempre!".
Di seguito il tweet.
Da Los Angeles ho visto una bellissima partita. Bravissimo Conte con i cambi. Contento per Politano. Bella prestazione di Giovane, Alisson e tutta la squadra. Forza Napoli Sempre!— AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) April 6, 2026
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