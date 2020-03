Dopo tre settimane fermo, il Napoli come può giocare col Barça?

L'emergenza Coronavirus ha investito in maniera consistente ed imponente tutta l'Italia, compreso il mondo del calcio. La Serie A si fermerà almeno fino al 3 aprile, dopo l'annuncio del Premier Conte di ieri. Una situazione ovviamente delicata, che ha ormai già inevitabilmente alterato il campionato italiano ma che rischia, allo stesso modo, di alterare anche l'esperienza europea delle squadre italiane.

Sì perché in Europa, per il momento, si continua a giocare, comprese ovviamente le competizioni internazionali. Proprio il Napoli di Gattuso sarà impegnato il 18 marzo in casa del Barcellona per il ritorno degli ottavi di Champions. Ma anche questo match, inevitabilmente, sarà di fatto falsato visto l'andamento delle stagione azzurra e lo stato di emergenza che sta condizionando anche psicologicamente le squadre italiane.

Il Napoli, infatti, ha giocato il suo ultimo match il 29 febbraio, con la vittoria casalinga contro il Torino. Da quel momento, gli azzurri non hanno più messo piede sul rettangolo verde per una sfida ufficiale, saltando di fatto l'impegno di Coppa Italia contro l'Inter ed il match contro il Verona (rinviato insieme a tutta la 27^ giornata) e che probabilmente non si giocherà nemmeno il prossimo week end. Per gli azzurri, dunque, si tornerà a giocare dopo quasi tre settimane di fermo, e risulta difficile pensare che lo stato psico-fisico della squadra di Gattuso possa essere ideale per un match del genere.