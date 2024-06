Dovbyk, sorpasso Napoli all'Atletico: le ultime sul bomber del Girona

TuttoNapoli.net

© foto di Uefa/Image Sport

Artem Dovbyk piace un bel po' al Napoli, che a quanto dicono in Spagna ha già fatto un’offerta più o meno congrua alle aspettative del Girona. Così il Corriere dello Sport scrive sull'interesse del Napoli per il bomber del Girona: "Il club, che fa parte della galassia City, ha messo un prezzo sul cartellino: 40 milioni, trattabili ma non troppo. Una cifra che secondo AS il Napoli ha più o meno raggiunto, offrendone 35, a differenza dell’Atletico Madrid, l’altro club seriamente interessato al centravanti ucraino.

I Colchoneros ne hanno messi sul piatto 25, troppo poco per il Girona, che tra fine prestiti e cessioni subirà una rivoluzione inevitabile. Da finanziare, perché no, con il pichichi della Liga, ventiquattro gol in trentasei presenze, condite da otto assist. Dovbyk, che ha il contratto in scadenza nel 2028, per il momento pensa all'Europeo con l'Ucraina, vetrina troppo importante per il suo futuro: l'ipotesi di non giocare le coppe non è qualcosa che lo faccia impazzire di gioia, ma non ha chiuso le porte, tutt'altro, vista la corte di un club come il Napoli".