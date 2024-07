Dove andrà Osimhen? Sky: due soluzioni, una non è la sua priorità

Dove andrà Victor Osimhen? Ne ha parlato Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky ai microfoni di 'Calcio mercato l'originale'.

"In questo momento il Chelsea non c'è sul giocatore, lo United prende Zirkzee, l'Arsenal è interessato ma non alle cifre che vuole il Napoli.

Le due soluzioni per Osimhen sono il PSG se esce Kolo Muani e l’Arabia Saudita. In Arabia il giocatore non vorrebbe andare, non è la sua priorità, vorrebbe giocare la Champions League. I costi sono molto alti, a livello della clausola del Napoli non arriva nessuno".