Dove nasce l'idea Politano: ha una caratteristica che nessun esterno possiede

Perché, ad un tratto, il Napoli s'è interessato a Matteo Politano? Torna di moda il nome dell'esterno romano cercato già nell'inverno del 2018 per rincorrere uno scudetto sfumato solo alla fine. Il Sassuolo decise di non privarsene salvo poi cederlo all'Inter l'estate successiva. Oggi Politano è una riserva infelice, gioca poco (14 presenze ma appena 300' in campo) e spera di trovare più spazio, altrimenti sarà costretto a guardarsi attorno. Lo sta già facendo e il Napoli, che ritorna, è un'opportunità concreta. La sta valutando, l'intriga, è stimolato dall'idea di tornare protagonista nel suo ruolo preferito.

DOVE NASCE L'IDEA - Il Napoli pensa a Politano perché cerca un esterno di piede mancino che sappia superare l'uomo. In organico non ce ne sono. Insigne, Callejon, Mertens, Lozano, Younes: sono tutti destri. Politano usa il sinistro e lo fa partendo da destra, accentrandosi come fa Insigne dall'altra parte del campo o come faceva Suso con Gattuso al Milan. In carriera Politano ha giocato a destra 154 partite con 24 gol e 15 assist. A sinistra, per alimentare il paragone, le gare sono appena 58. Non c'è storia. Il Napoli sta dialogando con l'Inter - a prescindere dall'inserimento o meno di Llorente - perché la casella di Callejon potrebbe restar vuota con lo spagnolo tentato dalla Cina. Politano sarebbe il sostituto ideale per opportunità di mercato (sfruttando la sua voglia d'emergere) e caratteristiche. Avere due esterni di piede invertito permetterebbe a Gattuso di costruire concretamente il suo modulo.