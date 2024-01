Dragusin, il Napoli ha fretta di chiudere! Così sta sorpassando il Tottenham: i dettagli

Radu Dragusin si avvicina al Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport definisce l'affare complicato, ma in casa azzurra ora c'è fiducia

Radu Dragusin si avvicina al Napoli. L'edizione odierna del Corriere dello Sport definisce l'affare complicato, ma in casa azzurra ora c'è fiducia.

"Il Tottenham non è sparito, il suo fascino è fastidiosa concorrenza, ma il Napoli va di fretta e s’è lanciato senza freni inibitori: la richiesta che farebbe impallidire chiunque è stata accolta con realismo e per provare a dare una sforbiciata a quei 25 milioni che rappresentano la base per dialogare serenamente, nella riffa sono stati inseriti Zanoli e/o Ostigard, che con il Genoa s’è mostrato al Napoli due anni fa. E’ un affare complicato, questo più degli altri, che prevede valutazioni su tre calciatori da incastrare, però a Castel Volturno hanno fiducia".