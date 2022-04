Dries e cambio modulo: l'ultima tentazione di Spalletti

Occhio però alla carta a sorpresa: l'inserimento nel ruolo di trequartista (e ritorno dunque al 4-2-3-1) di Dries Mertens.

Non esistono più i titolarissimi di una volta, almeno in mediana. Da inizio stagione sono cambiate alcune gerarchie in mediana, anche alla luce delle nuove scelte tattiche di Luciano Spalletti ed il passaggio al 4-3-3. Dalla gara con il Verona, il tecnico ha apportato alcune correzioni tattiche e rimodulato la zona centrale del campo, escludendo Piotr Zielinski sia al Bentegodi che nel match successivo con l’Udinese.

I posti a disposizione potrebbero tornare nuovamente due. Anche per la sfida alla Roma le certezze sono essere Anguissa e Lobotka che, per caratteristiche tecniche e fisiche, sembrano dare sostanza e qualità ad un reparto che aveva bisogno di nuova brillantezza. Resterebbe dunque a disposizione un solo slot nell’undici iniziale, con Fabiàn e Zielinski in lotta per occupare il ruolo di quel centrocampista che ha maggiore licenza di offendere e fungere da raccordo col reparto offensivo. Occhio però alla carta a sorpresa: l'inserimento nel ruolo di trequartista (e ritorno dunque al 4-2-3-1) di Dries Mertens.