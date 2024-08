Ultim'ora E’ fatta per Lukaku! Sky: domani visite mediche e incontro con ADL per le firme

L'attesa è quasi finita: Romelu Lukaku è ormai vicinissimo al Napoli. Nella mattinata di oggi sono andati in scena nuovi contatti fra i dirigenti e gli avvocati del Napoli e l'entourage del belga, con l'obiettivo di trovare la quadra ultima e definitiva per quanto riguarda i diritti d'immagine dell'attaccante che ritroverà così Antonio Conte dopo gli anni in nerazzurro.

Già in giornata dovrebbe arrivare l'intesa totale. Una volta raggiunta, riferisce Sky Sport - domani in mattinata l'attaccante arriverà a Roma, svolgerà le visite mediche e poi incontrerà Aurelio De Laurentiis per firmare con il Napoli. Il Napoli ingaggerà l'attaccante belga a titolo definitivo per circa 30 milioni di euro più il 30% sulla futura rivendita.