E se l’erede di Allan fosse ancora nello stesso posto?

Uno è alto 1,75, sgusciante ma tosto. L’altro è alto 1.85 e quando va in progressione è difficile da fermare, per informazioni chiedere a De Ligt. Il primo è Allan, che il Napoli aveva prelevato dall’Udinese nell’estate del 2015 e che pare essere ora arrivato a fine ciclo in azzurro. L’altro è Fofana, di quattro anni più giovane, e con tanta voglia di prendersi finalmente un big dopo le tante promesse degli anni passati.

Il calcio è fatto di ricorsi storici, di buoni rapporti (sempre esistenti tra Napoli e Udinese) e di idee che nascono nelle notti di mezza estate come un sogno shakespeariano. Da settimane il club azzurro sta vagliando diverse ipotesi per sostituire Allan ed uno come Seko Fofana potrebbe davvero diventare un profilo attualissimo. Perché in passato qualche discorso era già stato impostato, perché il Napoli avrebbe diverse pedine da giocarsi per abbassare le pretese friulane.

Diversi e simili. Allan e Fofana, con strutture fisiche differenti ma con caratteristiche che in campo non sono così distanti. Incursori, grandi lavoratori in mediana, capaci di strappare e col tempo giusto nella lettura dell’inserimento. Insomma due che potrebbero essere intercambiabili. E se l’erede di Allan fosse nello stesso posto?