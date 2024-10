E' un Napoli da Premier League: furore e qualità, ad Empoli pronto il motore british

Ad Empoli sarà un Napoli british, di furore e qualità, proprio come piace a Conte, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando delle scelte del tecnico sin dal mercato estivo, costruendo un Napoli da Premier, con giocatori pronti da subito, ambiziosi e motivati. Lukaku, McTominay e Gilmour hanno preferito il Napoli alle inglesi per lavorare con Conte e per Conte. E di vivere la passione napoletana. Ad Empoli giocheranno tutti insieme i suoi colpi per un mezzogiorno da Premier.

All'esordio in campionato da titolare ci sarà Gilmour, ma Conte crede ciecamente in lui e basta questo all'ambiente napoletano per non sentirsi perso senza Lobotka che non saltava un match col Napoli da due anni e mezzo (30 aprile 2022, Napoli-Sassuolo 6-1). Ma Gilmour non avvertirà una particolare pressione: l'ultima da titolare Billy l'ha vissuta ad agosto col Brighton contro lo United e fu il dominatore della mediana. Dall'arrivo di loro tre il Napoli non ha più perso e fatto quasi percorso netto (5 vittorie ed un pareggio) subendo solo due reti.