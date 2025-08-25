Elmas e Brescianini, Il Mattino: "Uno non esclude l'altro, colpi possibili"
Il Napoli continua a lavorare su più fronti in questi ultimi giorni di calciomercato. Oltre al pressing per Rasmus Hojlund, il club guarda con attenzione al centrocampo, dove spuntano due nomi caldi: Eljif Elmas, per un possibile ritorno, e Marco Brescianini, che potrebbe approdare all’ombra del Vesuvio dopo che lo scorso anno aveva addirittura sostenuto le visite mediche, per poi finire a Bergamo.
Due operazioni che, come sottolinea l'edizione odierna de Il Mattino, potrebbero procedere in parallelo: l’arrivo dell’uno non escluderebbe l’altro. L’ex Frosinone è stato individuato negli ultimi giorni come profilo utile per dare più soluzioni tattiche al nuovo Napoli, soprattutto sulla trequarti offensiva. Elmas, dal canto suo, respinge tutte le altre proposte: il macedone sogna di vestire di nuovo l’azzurro e resta in attesa di un segnale dal club.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
