Hojlund e le insidie finali, Gazzetta: “ADL preferisce il prestito senza obbligo”

osì scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla trattativa per portare l'ex Atalanta alla corte di Antonio Conte

"C’è una distanza (im)percettibile che separa il Napoli da Hojlund e però, come insegna il mercato, l’ultimo miglio è il più complicato da percorrere". Così scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla trattativa per portare l'ex Atalanta alla corte di Antonio Conte: "Le insidie, le comprensibili azioni di disturbo, le difficoltà di ritrovare i reciproci interessi allineati – manco fossero pianeti – svaniscono semplicemente nel momento in cui vengono depositati i contratti.

Il Napoli ha ribadito al centravanti danese ciò che gli ha sussurrato dal 17 agosto in poi, dal momento in cui – avuta la diagnosi dell’infortunio di Lukaku, ha dovuto dare un senso alle proprie idee: la scelta è tecnica, chiaramente, e di prospettiva, per le dinamiche che regolano certi atteggiamenti filosofici sul mercato è preferibile procedere con il prestito e diritto di riscatto, l’ingaggio non rappresenterebbe un problema e sarebbe trasformato dai 2,8 attuali ai 4 o 4,5 di De Laurentiis e poi si vedrà cosa fare nell’estate del 2026".