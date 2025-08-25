Hojlund sulla scia di Osi e Kvara, CdS: "Un colpo in stile ADL"

Rasmus Hojlund è l’uomo giusto per rilanciare l’attacco dopo il ko di Lukaku: Giovanni Manna tratta la formula col Manchester e lima le richieste d'ingaggio degli agenti. Così scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport sull'attaccante, che rappresenterebbe per il quotidiano un 'Colpo in stile De Laurentiis'.

"Lo stato di necessità nato all’improvviso è direttamente proporzionale all’occasione di acquistare il gioiello danese che dall’estate 2023 respira l’aria di Old Trafford. Ha tutto: 22 anni e il futuro davanti a sé, grandi mezzi fisici, talento, potenza, fame, enormi margini di crescita. Un affare in stile Napoli. Il Napoli di De Laurentiis, quello degli Osi e dei Kvara. Un colpo da presidente con vista sul futuro però guardando a un presente che tra un attimo vedrà la squadra impegnata anche in Champions oltre che nella difesa dello scudetto. Sarebbe la certificazione dell’ambizione e della solidità, la risposta da campioni (d’Italia) dopo lo scossone che Rom - ahilui - ha dato ai piani della squadra e del club".