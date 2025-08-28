Elmas-Napoli, here we go! Romano annuncia l'imminente ritorno del macedone
"Eliif Elmas al Napoli, here we go!" Annuncia sul proprio account X, Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale. Il cetrocampista macedone è pronto a tornare a vestire la maglia azzurra. Nelle ultime ore è stato raggiunto l’accordo definitivo con il Lipsia per un prestito che prevede una clausola di riscatto.
Il giocatore aveva già dato il suo sì da diverse settimane, respingendo altre proposte pur di tornare sotto il Vesuvio. Elmas non ha mai nascosto il suo legame speciale con Napoli e con la tifoseria, fattore che ha reso più semplice la riuscita dell’operazione. Adesso manca soltanto l’annuncio ufficiale.
🚨🔵⚪️ Elif Elmas to Napoli, here we go! Deal in place for loan with buy clause as Elmas returns to Napoli from RB Leipzig.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 28, 2025
Elmas has agreed immediately to the move weeks ago as he only wanted Napoli ahead of other options.
Back. 🔙🇲🇰 pic.twitter.com/GLanIUiVDJ
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Cagliari
