Elmas-Napoli, here we go! Romano annuncia l'imminente ritorno del macedone

Elmas-Napoli, here we go! Romano annuncia l'imminente ritorno del macedoneTuttoNapoli.net
Oggi alle 21:49In primo piano
di Antonio Noto

"Eliif Elmas al Napoli, here we go!" Annuncia sul proprio account X, Fabrizio Romano, giornalista ed esperto di mercato internazionale. Il cetrocampista macedone è pronto a tornare a vestire la maglia azzurra. Nelle ultime ore è stato raggiunto l’accordo definitivo con il Lipsia per un prestito che prevede una clausola di riscatto.

Il giocatore aveva già dato il suo sì da diverse settimane, respingendo altre proposte pur di tornare sotto il Vesuvio. Elmas non ha mai nascosto il suo legame speciale con Napoli e con la tifoseria, fattore che ha reso più semplice la riuscita dell’operazione. Adesso manca soltanto l’annuncio ufficiale.