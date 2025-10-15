Ordine su De Bruyne: "E' la fionda che lancia Hojlund, è capace di fare tutto"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di “Un calcio alla radio”, è intervenuto il giornalista Franco Ordine: “Italia ai Mondiali? Dipenderà dai playoff e dall’altezza dell’asticella. Gli avversari che troveranno gli azzurri non sono di piccolo cabotaggio. La cura Gattuso c’è nel senso che non sta facendo danni. Non ha lasciato nessuno fuori dei giocatori che meritavano la convocazione, ha ricomposto la frattura tra il ct e il gruppo, e si è inventato questo doppio centravanti che mi sembra la novità di rilievo di questa stagione calcistica.

Il Mondiale allargato non mi piace, decade la qualità della competizione. De Bruyne è la fionda che fa partire il sasso: è un giocatore capace di lanciare Hojlund. Lui è capace di fare tutto in una squadra, ovviamente Napoli compreso”.