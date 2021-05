Emergenza in difesa: Gattuso ha un jolly da giocare

Destro e sinistro, come due pugni in pieno viso. La giornata di martedì è stata terrificante per il reparto difensivo del Napoli, che in poche ore ha registrato l’infortunio muscolare di Koulibaly e la positività al Covid di Maksimovic.

Il senegalese probabilmente tornerà per l’ultima gara di campionato, mentre per il serbo bisognerà aspettare un tampone negativo (considerando i tempi medi, di fatto la parentesi azzurra di Nikola potrebbe anche considerarsi conclusa in quanto non rinnoverà il contratto in scadenza).

Se l’ex centrale era finito ai margini, la sua assenza con Koulibaly out genera una vera emergenza nel reparto dei centrali, dove Gattuso potrà ora contare per i prossimi impegni solo su Manolas e Rrahmani.

Per fortuna, però, il tecnico potrà contare in caso di necessità sul jolly Giovanni Di Lorenzo, che più volte nella scorsa stagione si è ritrovato a ricoprire, con buoni risultati, quella posizione. Interessante capire se l’opzione Di Lorenzo non possa diventare anche un piano principale, con lo spostamento di Hysaj a destra e Mario Rui che si prende il posto sull’altra fascia.

Valutazioni che Gattuso farà nei prossimi allenamenti, anche in base allo stato di forma dei singoli e agli avversari da affrontare. Dopo l’emergenza in attacco della fase centrale della stagione, eccone una tutta nuova da affrontare. Eh no, la sfortuna non ha certo avuto grande cura del Napoli in questa annata…