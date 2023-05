Entourage Kim: "Man Utd lo segue da anni, ma non c'è ancora nulla di fatto! Si deve arruolare, c'è tempo..."

Kim Min-Jae al Manchester United? Non è assolutamente così. Lo dice in un'intervista a Star News l'entourage del centrale

Kim Min-Jae al Manchester United? Non è assolutamente così. Lo dice in un'intervista a Star News Korea l'entourage del centrale coreano che fa chiarezza: "Non è vero, Kim è concentrato sul finale di stagione e poi non si sa ancora le squadre inglesi che andranno in Champions. Per il futuro non c'è fretta". Smentita sull'accordo definitivo, dunque, ma non sull'ipotesi che Kim possa trasferirsi in Premier League il prossimo anno. "United? Sono interessati a lui da quando era in Cina, ma abbiamo sempre e solo chiacchierato. Ripeto non ci sono contatti e poi a giugno Kim si deve arruolare".