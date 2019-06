ESCLUSIVA - James, l'ex agente: "Che colpo se va al Napoli! È un top e Ancelotti crede in lui! Sul ruolo..."

Bruno Carpeggiani conosce da tempo James Rodriguez, lo ha assistito per diversi anni, stava per portarlo in Italia ("poteva andare alla Juventus") ed ora, da suo ex procuratore, commenta così a Tuttonapoli.net le voci sul possibile futuro in azzurro: "Parliamo di un gran giocatore e per il Napoli sarebbe un gran colpo" spiega.

Ancelotti spinge per averlo. "Lo aveva già richiesto al Bayern Monaco perché crede in lui. Vedremo come lo utilizzerà, di sicuro il Napoli si ritroverà in rosa un giocatore top, un talento purissimo".

Dove può giocare, eventualmente, James? "Quando l'ho conosciuto, da ragazzino, era un dieci classico. Ma ha la tecnica e la struttura fisica per fare anche la seconda punta o tutti gli altri ruoli sulla trequarti. Il suo mancino lo conoscono tutti, con quel piede è capace di fare qualsiasi cosa. Negli anni ha avuto un'evoluzione importante".

Eppure, dopo il famoso Mondiale del 2014 e l'approdo al Real Madrid, non è riuscito ad esplodere del tutto. "Giocare nel Real Madrid è come guidare una Ferrari, non tutti riescono ad esprimersi al meglio...".