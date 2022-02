Euro-figuraccia: Barça mostruoso e pesano assenze, l'imperdonabile Insigne e tanti non al 100%

Euro-figuraccia per il Napoli che vede la notte da sogno col Barcellona trasformarsi in un incubo

Fonte: di Antonio Gaito per TMW

Euro-figuraccia per il Napoli che vede la notte da sogno col Barcellona - come l'aveva definita Spalletti - trasformarsi in un incubo. Abissale la differenza di valori visti in campo, in una partita che il Napoli a differenza del secondo tempo del Camp Nou decide di giocarsi a viso aperto, provando a pressare alto senza palla e uscire dal basso per aprirsi il campo in verticale quando in possesso, in pratica il piano del Barça che però ha molta più qualità ed abitudine in ogni fase di gioco. L'errore di Insigne su calcio d'angolo mette subito in tremenda salita la gara e da lì in poi è un rincorrere in affanno col gol del 3-1 a fine primo tempo che spegne ogni remota possibilità di rimonta e porta Spalletti ad anticipare anche i cambi nella ripresa alzando bandiera bianca.

Fischi per Insigne

Non basta il rigore, procurato dal solito Osimhen in uno dei suoi strappi micidiale da centrocampo, per salvare la prestazione ed evitare i fischi al momento del cambio, dovuti in primis allo strafalcione su calcio d'angolo. A quota 0 gol su azione in campionato e fermo in EL alla rete al Legia nei gironi, Insigne prosegue il suo periodo di difficoltà che ormai va avanti da mesi. Il capitano azzurro, lontano dai suoi livelli già da prima della firma col Toronto, saluta così le competizioni europee con la maglia del Napoli e la preoccupazione generale è che questi ultimi mesi possano trasformarsi in un lungo e contro-producente calvario.

Campanello d'allarme

Il Barça dopo il faraonico mercato di gennaio sembra di nuovo di un altro pianeta, raccoglie il risultato che meritava già all'andata, evitato solo dai tanti errori sotto porta del 2° tempo, e prosegue la striscia positiva con Xavi (non perde da 9 partite in Liga) che ha rilanciato la squadra da ogni punto di vista, a partire dal gioco e dall'entusiasmo. Altrettanto evidente però il momento di calo del Napoli, arrivato di nuovo parallelamente a tanti infortuni (in particolare quelli di Lozano, Anguissa e Lobotka) e giocatori da gestire o recuperati da pochi giorni ma non ancora al 100% (come Fabian, Insigne e Politano).