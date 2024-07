Everton su Lindstrom! Romano: “Dialoghi in corso, il Napoli lo cede con una buona offerta"

L’Everton pensa a Jesper Lindstrom per la prossima stagione. Secondo quanto riferito dal giornalista ed esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club inglese ha avviato le trattative con il Napoli. Dialoghi in corso per l’esterno danese. Il club azzurro sarebbe disposto a valutare l’addio in caso di buona offerta.

Nelle ultime ore s'è parlato tanto di un'uscita nel reparto offensivo per poter procedere con una operazione in entrata, ovvero quella per Mason Greenwood, talento 2001 del Manchester United che è vicino al Marsiglia. Il Napoli però s'è inserito nell'affare, ma prima ha necessità di sbloccare almeno un'uscita in un reparto affollatissimo: a questo punto potrebbe essere quella di Lindstrom.