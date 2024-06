"Faremo un grande Napoli, qui sarai ancor più forte!", così Conte ha provato a convincere Buongiorno a Torino

Giovedì scorso, in un noto ristorante di Torino, Antonio Conte ha incontrato Alessandro Buongiorno

Giovedì scorso, in un noto ristorante di Torino, Antonio Conte ha incontrato Alessandro Buongiorno. No, non appositamente, ma i due si sono ritrovati nello stesso posto, si sono notati, l'allenatore del Napoli si è alzato e a centro sala ha stretto la mano al difensore granata. Conte ha speso qualche parola per il ragazzo nato al Filadelfia, mostrando il suo interesse, testimoniandogli la sua stima, riempiendolo di complimenti, sunteggiandogli in poche parole i grandi piani di rilancio di De Laurentiis, la concretezza delle manovre del nuovo ds campano Manna, l’ingente disponibilità economica riversabile sul mercato.

A scriverlo è l'edizione odierna di Tuttosport, che racconta del dialogo tra i due. In quattro e quattr’otto, corteggiando Alessandro con calore e fervore e pure buone dosi di simpatia: avete presente quanto Conte si scioglie in un sorriso a tutti denti? Ecco, una roba così: "Allora, Ale? Che dici? Vieni con me a Napoli? Faremo una grande squadra. Ti seguo da anni, la tua crescita è stata eccezionale, con me diventeresti ancor più bravo e forte, saresti un sicuro protagonista di una splendida stagione".