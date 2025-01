Fazzini, si inserisce il Napoli: ADL insidia la Lazio e c'è già posto in lista

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, il Napoli s’inserisce per Jacopo Fazzini. Il ds Manna ha cominciato a muoversi per il centrocampista dell’Empoli, già oggetto di una trattativa piuttosto avanzata tra Corsi e Lotito nell’ultimo periodo.

La Lazio è in pressing sull’Empoli, prova ad abbassare la richiesta di partenza di 14-15 milioni e di strappare un prestito biennale con obbligo di riscatto a 10-11. Il club di De Laurentiis non ha di questi problemi e tra l’altro i 21 anni di Fazzini permetterebbero anche di superare l’ostacolo di scavare un posto nella lista