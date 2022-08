Fiorentina-Napoli 0-0, le pagelle: la mediana tiene con Anguissa, male Lozano e l'attacco non gira

Le pagelle di Fiorentina-Napoli 0-0

Meret 5,5 - Male, malissimo su un pallone piuttosto semplice che però non blocca ed alimenta così l'azione della Fiorentina che poi porta ad una delle palle gol più pericolose. Bene invece in uscita, trovando spesso l'uomo libero.

Di Lorenzo 6 - Poca spinta, il Napoli deve accelerare e andare in area con pochi tocchi e non c'è spazio per accompagnare e sviluppare una manovra più ragionata. In fase difensiva qualche sofferenza su Sottil

Rrahmani 6,5 - Sbroglia diverse situazioni pericolose, è sempre applicato ed è anche pericoloso, come accaduto l'anno scorso, su palla inattiva. Sicuramente il migliore del pacchetto arretrato.

Kim 6 - Prestazione di sostanza, sbagliando pochissimo da dietro nonostante la pressione viola e soprattutto tenendo a bada un cliente non semplice come Jovic. Ruvido in alcune circostanze, ma chidue una prova positiva.

Mario Rui 6 - Sbaglia poco, chiudendo anche diverse diagonali con ottimi interventi. Soffre un po' l'ingresso di Kouame, ma più dal punto di vista fisico e nel finale perde un duello che manda in contropiede i viola.

Anguissa 6,5 - Prende un giallo dopo pochi minuti, ma non lo limita per niente perché è l'uomo ovunque del Napoli, chiudendo tante ripartenze dei viola e nel finale addirittura trovando le energie per un intervento da ultimo uomo su un lungo contropiede viola

Lobotka 6,5 - Sfida ed elude spesso la pressione dei viola che raramente riesce a leggerlo e rubargli palla. Cala alla distanza e viene sostituito quando il campo si allarga ulteriormente e si va da una metà campo all'altra (dal 78' Ndombele sv)

Zielinski 5,5 - Con Lobotka schermato è chiamato ad abbassarsi di più e giocare più palloni in basso, anche per far risalire il campo ai suoi. Prova a farlo, ma con poca precisione per uno con la sua tecnica (dal 61' Raspadori 6,5 - Subito nel vivo del gioco, provando a far ripartire l'azione velocemente e poi facendosi trovare in zona-gol. Stop e tiro in una frazione di secondo ma Gollini gli nega la gioia del gol-vittoria)

Lozano 5 - Combatte, tiene impegnata la retroguardia viola, ma combina poco tecnicamente. Si divora la palla del vantaggio ad inizio ripresa mandando fuori un comodo colpo di testa, poi spende tanto e perde lucidità (dal 70' Politano 5,5 - Dà a suo modo la scossa, anche se tiene forse troppo palla in un paio di circostanze e non trova la stoccata vincente. Alla fine Spalletti ha qualcosa da ridirgli)

Osimhen 6 - I centrali avversari non lo mollano un attimo. Fa la guerra egualmente, prendendosi anche delle randellate sul volto. Questo non lo spaventa, continua a combattere. Ma nell'area avversaria ha pochi palloni giocabili (dal 78' Simeone sv)

Kvaratskhelia 6 - Non all'altezza delle prime due uscite, ma non è da giudicare troppo negativamente. Viene servito poco, se non a campo aperto e troppo dalle retrovie. E' comunque autore di buone giocate e di un pallone per Lozano che non riesce a spingere in rete (dal 61' Elmas 5,5 - Non un grande impatto, qualche percussione ma senza riuscire ad incidere)