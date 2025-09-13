Live Fiorentina-Napoli 1-3 (De Bruyne 6', Hojlund 14', Beukema 50', Ranieri 79'): la Viola accorcia le distanze

90' - 4' di recupero.

88' - Ammonito Pioli.

88' - Ultimi minuti di sofferenza per il Napoli.

87' - Fuori Comuzzo, dentro Lamptey.

84' - Che chance per Piccoli: Fazzini pesca l'ex Lecce da solo davanti a Savic che con il piede dice di no!

82' - Adesso preme la Fiorentina. Doppia chance: prima Comuzzo di testa e poi la schiacciata di Fazzini parata da Savic.

80' - Accorcia le distanze la Viola: corner di Nicolussi Caviglia, palla deviata sul secondo palo, Ranieri raccoglie e con il mancino batte Savic.

77' - Punizione violenta di Mandragora, Milinkovic-Savic devia in corner.

72' - Fuori Hojlund, dentro Lucca.

68' - Cambi nel Napoli: fuori Spinazzola, Politano e De Bruyne, dentro Olivera, Neres e il ritorno in azzurro di Elmas.

65' - Dentro Fazzini e Nicolussi Caviglia, fuori Fagioli e Sohm

60' - Ci prova ancora la Fiorentina.

51' - GOOOOOOOOOOL DEL NAPOLI! PRIMA GIOIA PER BEUKEMA!!!! Politano batte il corner, la palla arriva ad Anguissa che decide di tenerla in campo servendo perfettamente Beukema che con la più semplice delle deviazioni batte De Gea.

50' - Contropiede quasi perfetto per il Napoli: sgasata di Hojlund che poi serve Politano, gran finta dell'esterno che con una finta calcia con il destro ma De Gea devia in corner.

46' - Cambio nella viola: esce Dzeko ed entra Piccoli

21:55 - Tutto pronto per lo start del secondo tempo

21:38 - Termina il primo tempo al Franchi.

45' - 3' di recupero

41' - Che chance per Kean! Il numero 20 si costruisce l'occasione da solo con un violento destro che sfiora il palo. Brivido per il Napoli.

38' - Impeccabile fase difensiva di Alessandro Buongiorno.

35' - Continuano i beceri cori da parte dei tifosi toscani

30' - Miracolo di Di Lorenzo! Il Napoli si fa trovare per la prima volta impreparato, Sohm percorre tutto il campo palla al piede, scarica su Dodo che mette un rasoterra perfetto per Kean, ma il capitano azzurro si immola e mette in corner. Intervento che vale quanto un gol!

27' - Gioco di prestigio di Zambo Anguissa che con un tacco si libera dalla marcatura di Sohm.

24' - MIRACOLO DI DE GEA! Contropiede azzurro gestito da De Bruyne che serve alla perfezione Hojlund, che lavora il pallone e serve di nuovo il belga: deestro all'angolino con De Gea che salva con un miracolo.

21' - Prova una timida reazione la Viola.

19' - Reagisce la Fiorentina! Tantissima confusione in area di rigore, batti e ribatti tra Kean e Buongiorno ed alla fine Mandragora prova con il destro ma la palla viene deviata in corner

14' - HOJLUUUUUUUUUUND! RASMUSSSSSSSSS!!!! Palla recuperata perfettamente da Leonardo Spinazzola che lavora il pallone e con l'esterno cucina una prelibatezza per Rasmus Hojlund: il danese aggancia alla perfezione e con il destro batte De Gea!

13' - Avvio difficile per Comuzzo che commette un brutto fallo su Scott McTominay

10' - Brutta botta per il portiere azzurro, necessarie le cure mediche

9' - Mandragora travolge Milinkovic-Savic, fallo inutile del centrocampista italiano in ritardo sull'estremo difensore serbo

6' - GOOOOOOOOOOL!!!! GOOOOOL! DE BRUYNE NON SBAGLIA! Spiazzato De Gea e Napoli in vantaggio

5' - RIGORE CONFERMATO! PARTIRÀ DAGLI 11 METRI DE BRUYNE.

5' - Intanto dagli spalti di Firenze si alza il becero "lavali col fuoco", anno domini 2025.

4' - VAR IN CORSO!

4' - RIGORE PER IL NAPOLI! Azione molto confusa al terzo minuto, Anguissa pesca Di Lorenzo solo in area che cerca Hojlund ma sul destro del danese Gosens si immola e salva sulla linea, il pallone finisce di nuovo ad Anguissa che viene steso da Comuzzo. Rigore

3' - Batterà KDB

2' - Primo corner in favore del Napoli, lato sinistro del campo

1' - Già ritmi altissimi in campo!

20.48 - Tutto pronto al Franchi!

20.45 - Squadre che fanno il loro ingresso in campo

20.43 - Squadre nel tunnel per entrare in campo

20:35 - Il Napoli termina il suo riscaldamento.

20:30 - La Fiorentina termina il riscaldamento accompagnata da un boato di tutto il Franchi.

20:26 - La tifoseria viola carica la squadra che si è fermata per salutare i propri tifosi.

20:10 - Entra il Napoli in campo per il riscaldamento con una bordata di fischi da parte di tutto lo stadio.

20:06 - Entra in campo la Fiorentina per il riscaldamento.

20.05 - Alex Meret non sarà neanche in panchina. Il numero 1 azzurro ha rimediato un affaticamento muscolare ed è stato quindi costretto a dare forfait per il match di stasera contro i viola.

20:04 - Entrano in campo i portieri azzurri per il riscaldamento, assente Meret.

20:00 - Clima tranquillo al Franchi, il settore ospiti occupato da 300 tifosi azzurri si riempie lentamente.

19:45 - Sono state rese note le scelte degli allenatori. Debutto per Milinkovic-Savic, in difesa Conte sceglie la coppia inedita Beukema-Buongiorno con Di Lorenzo e Spinazzola ai lati. A centrocampo ci sono i Fab Four insieme a Politano, mentre in attacco a sorpresa Hojlund vince il ballottaggio con Lucca. Sponda viola, Stefano Pioli dà fiducia al 3-5-2 scegliendo Sohm per rimpiazzare l'infortunato Gudmundsson; davanti sarà Dzeko a fare coppia con Kean.

Queste le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-1-4-1): Milinkovic Savic; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka, Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

FIORENTINA (3-5-2): De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Sohm, Gosens; Kean, Dzeko. Allenatore: Stefano Pioli.

19:42 - Napoli in campo per il sopralluogo del terreno di gioco.

Giornata importanteper Matteo Politano. L’esterno azzurro questa sera a Firenze collezionerà la presenza numero 236, staccando così Walter Gargano, entrando nella Top 30 della storia azzurra e agganciando al numero 29 l’ex difensore Raul Albiol. A quel punto mirino finirà il 28esimo posto di De Napoli con 242 gettoni.

Grande attesa a Firenze per la prima stagionale al Franchi: rispetto al dato di giovedì c’è stata un’ulteriore crescita di biglietti venduti, ora siamo a quota 21 mila spettatori mentre, secondo quanto deciso dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, i posti destinati al settori ospiti sono 300

Il tecnico della Fiorentina, Stefano Pioli, ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di quest'oggi alle 20:45 contro il Napoli di Antonio Conte allo stadio Artemio Franchi. Tra i 25 nomi non si legge quello di Albert Gudmundsson: l'islandese, alle prese con un infortunio alla caviglia subito nella sfida giocata con la sua nazionale contro l'Azerbaigian, non sarà della partita. Out anche Sabiri per motivi personali.

Conte perde Rrahmani e così si pre annuncia un 4-1-4-1 con una difesa inedita. Tra i pali Meret ancora favorito su Milinkovic-Savic, in retroguardia Di Lorenzo e tocca al nuovo acquisto Beukema, poi ballottaggio Juan Jesus-Buongiorno con quest'ultimo favorito e Spinazzola a completare. Le chiavi del centrocampo sono affidate al solito Lobotka, mentre De Bruyne e Anguissa agiranno da mezz'ali con Politano e McTominay inizialmente più larghi. In attacco il neo arrivato Hojlund dovrebbe sedersi in panchina, è in vantaggio Lucca per la maglia da titolare. Convocati Neres e Gutierrez.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti alla diretta testuale di Fiorentina-Napoli, terza giornata di Serie A dopo la sosta per le nazionali