Conte ha svelato il vero motivo per cui è stato scelto Milinkovic-Savic

vedi letture

È una domanda ricorrente che ogni tanto ritorna e ancora una volta Antonio Conte ha dato una risposta con degli indizi ulteriori rispetto alle sue parole già precedenti pronunciate durante i ritiri e nel corso delle prime giornate di campionato.

Il Napoli ha scelto Milinkovic-Savic, prelevato dal Torino per una ventina di milioni, non solo per avere un altro portiere forte accanto a Meret, ma ha puntato proprio sull’ex Torino perché aveva delle caratteristiche ben precise che si sposano con quelle che sono le caratteristiche del portiere che ha vinto gli ultimi due scudetti con il Napoli. Non si tratta solamente di qualità in valore assoluto, si tratta di peculiarità che permetteranno al Napoli di poter avere due portieri di grande valore da poter utilizzare in base alle circostanze e alle partite che bisognerà disputare. Lo ha lasciato intendere proprio il tecnico azzurro intervenuto oggi in conferenza stampa.