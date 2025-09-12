Conte ha svelato il vero motivo per cui è stato scelto Milinkovic-Savic
È una domanda ricorrente che ogni tanto ritorna e ancora una volta Antonio Conte ha dato una risposta con degli indizi ulteriori rispetto alle sue parole già precedenti pronunciate durante i ritiri e nel corso delle prime giornate di campionato.
Il Napoli ha scelto Milinkovic-Savic, prelevato dal Torino per una ventina di milioni, non solo per avere un altro portiere forte accanto a Meret, ma ha puntato proprio sull’ex Torino perché aveva delle caratteristiche ben precise che si sposano con quelle che sono le caratteristiche del portiere che ha vinto gli ultimi due scudetti con il Napoli. Non si tratta solamente di qualità in valore assoluto, si tratta di peculiarità che permetteranno al Napoli di poter avere due portieri di grande valore da poter utilizzare in base alle circostanze e alle partite che bisognerà disputare. Lo ha lasciato intendere proprio il tecnico azzurro intervenuto oggi in conferenza stampa.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Fiorentina
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro