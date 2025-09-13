Hojlund a Sky: "Felice per il gol e per essere in questo club! Ora testa alla Champions"

Rasmus Hojlund, attaccante del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria per 1-3 contro la Fiorentina, a cui ha contribuito segnando (al suo debutto in azzurro) la rete del raddoppio. Queste le parole dell'attaccante danese: "Sono molto felice per il gol. Oggi abbiamo vinto una partita importante, sono molto contento di aver fatto gol e di far parte di questa squadra. Ora testa alla prossima partita di Champions League. Bisogna mantenere il focus partita dopo partita, stiamo lavorando per fare qualcosa di importante".