Ultim'ora Come sta Meret? L'annuncio di Conte in conferenza

vedi letture

Alex Meret ha dato forfait per il match contro la Fiorentina a causa di un affaticamento muscolare, ad aggiornare sulle sue condizioni è stato Antonio Conte in conferenza stampa:

"Preoccupazione per Meret? La preoccupazione mi è venuta dopo il colpo in testa che ha preso Milinkovic-Savic. Per quanto riguarda Alex, ieri ha accusato questo affaticamento al flessore che non sembrava così preoccupante, invece stamattina hanno fatto delle analisi e hanno visto che c'era qualcosina e si andava a rischiare. Detto questo, prendiamo il bicchiere mezzo pieno: ha debuttato Vanja che ha caratteristiche differenti da Alex e lo abbiamo preso per questo motivo. Ho due portieri titolari e sono molto contento della prestazione che ha fatto Milinkovic".