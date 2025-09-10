Fiorentina-Napoli, le probabili formazioni: Conte lancia Beukema, la scelta su Hojlund

Il Napoli di Antonio Conte è atteso dalla prima sfida stagionale con una delle sette sorelle, questo sabato alle ore 20:45 allo Stadio Artemio Franchi contro la Fiorentina. Gli uomini di Stefano Pioli sono a caccia della prima vittoria in questo campionato, gli azzurri avranno i pensieri anche alla trasferta di Champions del giovedì contro il Manchester City. Mister Conte fronteggiare lo stop di Rrahmani che si aggiunge alle indisponibilità di Lukaku e Neres, ma sarà l'occasione per vedere da titolare il nuovo acquisto Beukema. C'è grande attesa pure per Hojlund ed Elmas.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte perde Rrahmani che ha rimediato un infortunio in nazionale, così si pre annuncia un 4-1-4-1 con una difesa inedita. Tra i pali Meret ancora favorito su Milinkovic-Savic, in retroguardia Di Lorenzo e tocca al nuovo acquisto Beukema, poi ballottaggio Juan Jesus-Buongiorno (che potrebbe essere preservato in vista della Champions) e Spinazzola a completare. Le chiavi del centrocampo sono affidate al solito Lobotka, mentre De Bruyne e Anguissa agiranno da mezz'ali con Politano e McTominay inizialmente più larghi. In attacco il neo arrivato Hojlund dovrebbe sedersi in panchina, è in vantaggio Lucca per la maglia da titolare. Da valutare David Neres, mentre Gutierrez sarà convocato.

Le ultime sulla Fiorentina

Stefano Pioli deve fare i conti con i problemi fisici di Gudmundsson, tornato acciaccato dal ritiro in nazionale. L'islandese potrebbe dare forfait, quindi il tecnico viola studia un 3-5-2 con una mediana più pesante. In porta De Gea, pacchetto difensivo composto da Comuzzo, Pongracic e Ranieri. Sulle fasce di centrocampo agiranno Dodò e Gosens, in mezzo invece pronto Mandragora coadiuvato da Nicolussi-Caviglia e uno tra Fagioli e Fazzini. In attacco, duello Piccoli-Dzeko per affiancare Kean.

Stadio Artemio Franchi (Firenze) sabato 13 settembre ore 20:45

FIORENTINA (3-5-2) probabile formazione: De Gea; Comuzzo, Pongracic, Ranieri; Dodò, Mandragora, Fagioli, Nicolussi-Caviglia, Gosens; Kean, Piccoli. Allenatore: Stefano Pioli

Ballottaggi: Fagioli-Fazzini 55-45%, Piccoli-Dzeko 55-45%

Indisponibili: Kouamé, Gudmundsson (in dubbio)

NAPOLI (4-1-4-1) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Juan Jesus, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Lucca. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Meret-Milinkovic 70-30%, Juan Jesus-Buongiorno 55-45%, Spinazzola-Olivera 70-30%, Lucca-Hojlund 60-40%

Indisponibili: Lukaku, Rrahmani, Neres

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net