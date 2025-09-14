Politano esulta sui social: "Mentalità, applicazione, consapevolezza: i nostri valori"

Politano esulta sui social: "Mentalità, applicazione, consapevolezza: i nostri valori"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:12Dai social
di Davide Baratto

Il Napoli trova una gran vittoria in trasferta contro la Fiorentina, andando a punteggio pieno con un netto 3-1 convincente anche nella prestazione. Così l'attaccante azzurro Matteo Politano, tramite un post sul suo profilo Instagram, ha suonato la carica per il successo ottenuto: "Mentalità, applicazione, consapevolezza.

I nostri valori, la nostra forza". Di seguito il post.