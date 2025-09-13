Prova di forza! Che impatto Hojlund

Fiorentina-Napoli 1-3

Prova di forza dei Campioni d’Italia che a Firenze dominano e regalano gioco e qualità. Inizio fantastico, inizio da grande squadra. Conte cambia le carte in tavola e parte con Milinkovic, Spinazzola e soprattutto Hojlund. Il Napoli parte forte e subito sotto porta il danese potrebbe stappare la partita, la Fiorentina si salva ma poi Comuzzo atterra Anguissa. Calcio di rigore netto e dal dischetto De Bruyne spiazza De Gea. Il Napoli non è pago e subito raddoppia. Spinazzola lancia Hojlund che da attaccante vero batte De Gea, palla sul palo e in rete. La Fiorentina sembra alle corde e il Napoli gioca con scioltezza. Solo nel finale i viola alzano il baricentro e cercano la giocata. Prima Kean con un tiro che esce, poi con due giocate alte che il Napoli riesce a frenare.

Nella ripresa il Napoli non molla un centimetro e continua ad attaccare e arriva anche il terzo gol. Angolo lungo palla sul fondo che Anguissa rimette al volo dentro e Buekema la mette dentro sotto misura. Il Napoli abbassa il ritmo e la Fiorentina cerca di avanzare con qualche giocata veloce. Conte cambia e il Napoli sembra perdere brillantezza e i viola trovano il gol. Da un corner la palla arriva a Ranieri troppo solo e infila la palla alle spalle da Milinkovic. La Fiorentina sale e rischia di trovare anche il secondo gol bravo Savic che salva con il pienone su Piccoli lanciato a rete. Il finale è concitato ma il Napoli porta a casa tre punti. Gli azzurri hanno dominato in lungo e in largo e solo nel finale hanno perso la concentrazione che ha permesso la viola di trovare il gol ma a Manchester bisognerà essere ancora più bravi.