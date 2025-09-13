Anguissa a Sky: "Felice per Hojlund, conosciamo il suo valore! Col City sarà match intenso"

Frank Zambo Anguissa, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il successo per 1-3 sul campo della Fiorentina. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sappiamo che le partite dopo la pausa per le nazionali sono sempre difficili ed era importante conquistare i tre punti. Abbiamo fatto una bella partita. Hojlund? Sono felice che abbia segnato, conosciamo la qualità che ha, ha fatto benissimo e siamo contenti per lui".

Sensazioni in vista della Champions League col Manchester City?

"Stiamo contenti, dobbiamo lavorare per fare quello che sappiamo fare, pensiamo partita dopo partita. Sarà un match intenso, sono molto felice di poter giocare in Champions League quest'anno".

Frank Zambo Anguissa, che prima ha procurato il calcio di rigore del vantaggio e poi ha realizzato l'assist del tris, è stato eletto MVP della sfida dello Stadio Artemio Franchi tra Fiorentina e Napoli. Il centrocampista camerunese è il migliore in campo per la Lega Serie A e vince il premio Panini Player of the Match, il secondo di fila dopo quello aggiudicatosi contro il Cagliari nella scorsa giornata