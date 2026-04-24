Formazione Napoli, c'è Alisson da titolare: 3 cambi rispetto alla Lazio
Tre novità di formazione per il Napoli che alle 20.45 affronterà la Cremonese al Maradona. Conte lancia dal primo minuto Alisson ma rispetto alla gara contro la Lazio trovano spazio da titolari anche Rrahmani, che torna al centro della difesa, e Gutierrez a sinistra. Ecco le probabili formazioni:
NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund. A disp: Meret, Contini, Jesus, Gilmour, Elmas, Giovane, Mazzocchi, Beukema, Spinazzola, Anguissa. All. Antonio Conte.
CREMONESE (4-4-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Bondo, Payero, Maleh, Bonazzoli, Okereke. A disp. Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Zerbin, Djuric, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Vandeputte, Faye, Grassi, Folino, Sanabria. All. Marco Giampaolo.
Serie A Enilive 2025-2026
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