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Formazione Napoli, c'è Alisson da titolare: 3 cambi rispetto alla Lazio

Formazione Napoli, c'è Alisson da titolare: 3 cambi rispetto alla LazioTuttoNapoli.net
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Oggi alle 19:41In primo piano
di Fabio Tarantino

Tre novità di formazione per il Napoli che alle 20.45 affronterà la Cremonese al Maradona. Conte lancia dal primo minuto Alisson ma rispetto alla gara contro la Lazio trovano spazio da titolari anche Rrahmani, che torna al centro della difesa, e Gutierrez a sinistra. Ecco le probabili formazioni: 

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic; Olivera, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund. A disp: Meret, Contini, Jesus, Gilmour, Elmas, Giovane, Mazzocchi, Beukema, Spinazzola, Anguissa. All. Antonio Conte.

CREMONESE (4-4-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Luperto, Pezzella; Floriani Mussolini, Bondo, Payero, Maleh, Bonazzoli, Okereke. A disp. Silvestri, Nava, Thorsby, Barbieri, Zerbin, Djuric, Bianchetti, Collocolo, Ceccherini, Vandeputte, Faye, Grassi, Folino, Sanabria. All. Marco Giampaolo.