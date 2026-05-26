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Dopo-Conte, Il Mattino: "Allegri licenziato dal Milan. In pole con Italiano per il Napoli"

Dopo-Conte, Il Mattino: "Allegri licenziato dal Milan. In pole con Italiano per il Napoli"
Oggi alle 00:30Brevi
di Davide Baratto

"Allegri licenziato dal Milan. In pole con Italiano per il Napoli", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando dei possibili successori di Antonio Conte. Il sommario: "Il futuro degli azzurri e il valzer delle panchine". Di seguito la prima pagina integrale.