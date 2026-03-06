Politano scala la storia del Napoli: oggi aggancia Buscaglia e diventa il 16° all time

vedi letture

Traguardo per Matteo Politano in Napoli-Torino, 28ª giornata di Serie A in programma Venerdì 6 marzo 2026, ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona

Matteo Politano può salire di un altro gradino nella storia azzurra. Con la gara di questa sera al Maradona contro il Torino, l'esterno azzurro può agganciare — e potenzialmente superare — Carlo Buscaglia al 16° posto della classifica all time per presenze con la maglia del Napoli. Ma questa è solo la prima di una serie di tappe che Politano si appresta ad affrontare. 268 gare in maglia azzurra con la gara che dovrebbe giocare da titolare col Torino: una quota che, sommata a tutto il resto, racconta una storia di crescita, sacrificio e longevità.

La vita napoletana di Politano

Il 28 gennaio 2020 Politano si trasferisce al Napoli in prestito biennale dall'Inter, con obbligo di riscatto fissato a 19 milioni di euro. Esordisce il 3 febbraio nella vittoria per 4-2 in casa della Sampdoria. Nessuno, in quel momento, avrebbe scommesso che quella sarebbe diventata una storia duratura. Arrivava da una parentesi all'Inter in cui non era mai riuscito a imporsi come titolare inamovibile, ceduto da Conte — ironicamente lo stesso che oggi lo considera un pilastro insostituibile - e da quel giorno a Marassi sono cambiate tre panchine uno scudetto storico, un anno buio al decimo posto e poi la rinascita con un altro indimenticabile tricolore.

La maturazione di Politano sotto Conte

Il vero salto di qualità è arrivato con Antonio Conte sulla panchina azzurra. L'ex Inter è diventato l'emblema dello "sporcarsi le mani" chiesto a più riprese dal tecnico salentino, chiamato a ribaltare il Napoli prima di tutto nella mentalità. Politano ha saputo memorizzare subito i compiti da quinto, impartiti da Conte quando il Napoli non è in possesso, riuscendo comunque a risultare pericoloso quando c'è da offendere. Ed è lo stesso Conte ad averlo certificato più volte: "Politano l'ho ritrovato molto più maturo sotto tutti i punti di vista: della voglia, dell'abnegazione, tatticamente e per sacrificio." Parole che valgono di più perché arrivate dall'allenatore che, anni prima, aveva scelto di cederlo. Con Conte in panchina Politano ha chiuso la stagione 2024-25 con 3 gol e 5 assist in 39 presenze, risultando uno dei protagonisti del quarto scudetto della storia del Napoli. Il 23 settembre 2025 ha poi rinnovato ufficialmente il contratto fino al 2028.

I numeri di una carriera azzurra straordinaria

In quasi sei anni con la maglia del Napoli, Politano ha collezionato numeri di tutto rispetto per un esterno moderno nel calcio di Conte: in Serie A ha complessivamente giocato 350 gare con 53 gol segnati e 45 assist. Sul piano dei trofei, il bottino parla da solo: due Scudetti (2023 e 2025), una Coppa Italia e una recente Supercoppa italiana, conquistata il 22 dicembre 2025 nella finale contro il Bologna. Agganciare Buscaglia è solo la prima tappa di un percorso che, con il contratto in scadenza nel 2028, potrebbe portare Politano ancora più in alto. Il prossimo obiettivo è a portata di mano: Attila Sallustro dista una sola presenza. Poi Gramaglia e Paolo Cannavaro nel giro di poche settimane. Il traguardo più affascinante a medio termine, però, è la sfida tutta interna alla rosa con Giovanni Di Lorenzo. La Top 10 — quella di Maggio, Koulibaly e Ferrara — non è più fantascienza.

Top 20 All Time per presenze della storia del Napoli

Ecco la classifica completa raccolta da Tuttonapoli.net (i numeri si riferiscono alle presenze assolute in tutte le competizioni ufficiali)

1. Marek Hamsik – 520 presenze (Slovacchia)

2. Giuseppe Bruscolotti – 508 presenze (Italia)

3. Antonio Juliano – 501 presenze (Italia)

4. Lorenzo Insigne – 434 presenze (Italia)

5. Dries Mertens – 397 presenze (Belgio)

6. Moreno Ferrario – 397 presenze (Italia)

7. Piotr Zielinski – 364 presenze (Polonia)

8. José María Callejón – 349 presenze (Spagna)

9. Ciro Ferrara – 320 presenze (talia)

10. Kalidou Koulibaly – 317 presenze (Senegal)

11. Christian Maggio – 308 presenze (Italia)

12. Giovanni Di Lorenzo - 302 presenze (Italia) in attività

13. Paolo Cannavaro – 278 presenze (Italia)

14. Bruno Gramaglia – 275 presenze (Italia)

15. Attila Sallustro – 269 presenze (Paraguay/Italia)

16. Carlo Buscaglia – 268 presenze (Italia)

17. Matteo Politano 267 presenze (Italia) in attività

18. Luigi Pogliana – 261 presenze (Italia)

19. Ottavio Bugatti – 260 presenze (Italia)

20. Diego Armando Maradona – 258 presenze (Argentina)

20. Luciano Castellini – 258 presenze (Italia)