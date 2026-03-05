Il paradosso dei Fab Four. Quello che Conte sperava non accadesse mai

Potremmo definirlo il paradosso dei 'Fab Four', ovvero Lobotka con Anguissa, De Bruyne e McTominay. Tutti in campo a inizio stagione e ora, domani, nessuno in campo contro il Torino. Quattro assenze con mediana inedita con Elmas e Gilmour. Un vero e proprio paradosso per un reparto condizionato dalle tante assenze. Ora che stanno per tornare Anguissa e De Bruyne, però, si ferma Lobotka mentre difficilmente recupererà McTominay. Quattro titolari, quattro big assenti. E ancora una volta Conte è costretto a fare di necessità virtù per il bene del Napoli.

La formazione del Napoli contro il Torino

Undici fatto per domani con Elmas e Gilmour in mezzo, come detto, e poi con Vergara e Alisson dietro Hojlund. Dubbio in porta, certezze in difesa, a destra Gutierrez o Politano. Dall'altra parte Spinazzola.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) venerdì 6 marzo ore 20:45

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Meret; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Højlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Meret-Milinkovic 55-45%, Politano-Gutierrez 55-45%, Spinazzola-Gutierrez 55-45%

Indisponibili: Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, De Bruyne, McTominay (in dubbio), Anguissa (in dubbio), Lobotka

TORINO (3-5-2) probabile formazione: Paleari; Ismajli, Coco, Ebosse; Lazaro, Gineitis, Prati, Vlasic, Obrador; Simeone, Zapata. Allenatore: Roberto D'Aversa

Ballottaggi: Ebosse-Marianucci 55-45%, Gineitis-Casadei 60-40%, Zapata-Kulenovic 60-40%

Indisponibili: Aboukhlal