Infortunio Lobotka, novità e tempi di recupero. E McTominay salta il Torino

Conte ritrova Anguissa e De Bruyne per il Torino, ma dovrà rinunciare ancora una volta a McTominay e soprattutto non potrà contare sul suo play. Come si legge sul Cds, infatti, Lobotka è fermo per un sovraccarico muscolare che non preoccupa in prospettiva, ma basta a toglierlo dai giochi in un momento delicato. D'altronde bisogna anche bilanciare le partite e non forzare. Serve prudenza anche in chiave nazionale.

Come stanno Lobotka e McTominay

Come ricorda il quotidiano, infatti, all’orizzonte c’è anche il playoff con il Kosovo del 26 marzo, passaggio fondamentale per la Slovacchia verso il Mondiale, e nessuno intende correre rischi inutili. Anche McTominay continua a convivere con l’infiammazione al tendine del gluteo che l'ha frenato nelle ultime settimane: si allena, ma non è ancora al cento per cento. Il giocatore scozzese si era infortunato contro il Genoa a Marassi e da allora non si è più rivisto in campo.