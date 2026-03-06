Conte a sorpresa, cambia la difesa per Napoli-Torino: fuori un titolare
Antonio Conte cambia la difesa in occasione della sfida con il Torino. Secondo il Corriere dello Sport oggi in edicola, fuori Beukema, un destro, e dentro Olivera nel tris di centrali al fianco di Juan Jesus e Buongiorno. Praticamente verrà riproposta la difesa vista all'opera contro la Fiorentina dopo l'infortunio di Di Lorenzo. Tre sinistri naturali dietro e sei in totale in squadra: una scelta ben precisa per provare ad arginare gli attaccanti di D'Aversa.
Napoli, la probabile formazione contro il Torino
NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Elmas, Spinazzola; Vergara, Alisson Santos; Højlund. Allenatore: Antonio Conte
Ballottaggi: Milinkovic-Meret 60-40%, Politano-Gutierrez 55-45%, Spinazzola-Gutierrez 55-45%
Indisponibili: Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, De Bruyne, McTominay (in dubbio), Lobotka
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Torino
